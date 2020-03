Ajalooline EM muutus veelgi ajaloolisemaks

Viiruse ohjeldamise edu mõjutab otseselt ka mais ja juunis Eestis toimuma pidanud U-17 EM-finaalturniiri. „Selle kohta lõplikku otsust ei tehtud. Praegune otsus on, et turniir ei toimu plaanitud ajal. Alternatiivid on sellised: võib edasi lükkuda, aga võib ka ära jääda,” rääkis Eesti alaliidu president Aivar Pohlak.

Sügiseks planeeritud UEFA rahvuste liiga kohtumised peaksid jääma praeguste plaanide järgi paika.

Küll võib paigast nihkuda Eesti meistriliiga lõpp, ent Pohlak selle pärast ei muretse. „Premium liiga on suhteliselt mugavas olukorras. Meil on mängitud sisuliselt üks voor ja hooaeg on alanud. Kuna mängime neli ringi, on meil võimalik teha igasuguseid lahendusi ja lõpp ei satu kuidagi löögi alla. Meil on võimalik liigahooaeg lõpetada järgmise aasta kevadel või suvel.”

Mis puudutab veel EM-finaalturniiri, siis viimased 24 sekka pääsejad peaksid selguma juunikuises koondiseaknas.

Turniir ise peetakse 2021. aasta 11. juunist 11. juulini. Järgmisesse suvesse lükati ka Copa América.

Olümpiaisad: käed eemale Tokyo suvemängudest! Jaapani valitsus ja rahvusvaheline olümpiakomitee ROK raiuvad endiselt, et Tokyo olümpiamängud toimuvad koos publikuga ja õigel ajal. Igatahes sel nädalal pole uudiseid võimalikust olümpia ärajäämisest või edasi lükkamisest oodata. Aasta tähtsaim spordisündmus peaks algama 24. juulil. „ROK on jätkuvalt täielikult pühendunud Tokyo olümpiale. Et võistlusteni on jäänud üle nelja kuu, pole tarvis veel drastilisi otsuseid vastu võtta. Igasugune spekuleerimine praegusel hetkel on kahjulik,” seisis olümpiaisade teisipäevases avalduses. Samas mööndi, et Tokyosse pääsemise nõudeid tuleb mõnel alal muuta, uued reeglid avaldatakse aprilli alguses.





Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!