Ahviskandaal: Itaalia kõrgliiga astus rassismivastase kampaaniaga ämbrisse

Serie A reklaamikampaania visuaali lõi kunstnik Simon Fugazzotto. "Kolm kõrvuti asetsevat ahvi sümboliseerivad integratsiooni, multikultuursust ja vendlust," seisis vutiametnike selgituses.

Avalikkuses on ahvide kasutamine siiski valdavalt kriitikat saanud. Tegu pole lihtsalt sotsiaalmeediatormiga, pahameelt on teiste seas üles näidanud ka AS Roma jalgpalliklubi.

"Saame aru, et Serie A tahab rassismiga võidelda, aga ma arvame, et valitud on vale lahendus," kirjutati võistkonna avalduses.

Viimastel kuudel mitmel korral mõnituste ohvriks langenud Milano Interi ründaja Romelu Lukaku agent Michael Yormark oli samuti kriitiline.

"Iga kord, kui Serie A teeb rassismi osas suu lahti, läheb asi hullemaks. Need pildid on kõikide klubide jaoks taktitundetud ja solvavad. Itaalia jalgpallijuhid ei saa absoluutselt aru, kuidas rassismiga võidelda. Oleks aeg teistelt organisatsioonidelt nõu küsida. Romelu Lukaku on väga pettunud, kuidas Itaalia kõrgliiga on probleeme lahendanud," ütles Yormark The Telegraphile.

Itaalia kõrgliiga tegevjuhi Luigi De Siervo sõnul jäävad ahvidega plakatid hoolimata avalikkuse vastuseisust nende peakorterisse siiski üles.