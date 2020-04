Agüero astus Messi kaitseks välja: ta on koondises asendamatu mees

31-aastane Agüero ütles TyC Sportsile, et Messi elab koondise ebaõnnestumisi raskelt läbi ega vääri sellist kriitikalaviini, mis talle Argentina meedias osaks saab.



“Oleme temaga kõrvuti mänginud alates 2005. aastast. Ma ei saa aru neist, kes kritiseerivad Messi mängu taset, mida ta rahvuskoondises näitab. Ta on esimene, kes koondise ebaõnnestumisi väga raskelt üle elab. Ja kõigele sellele vaatamata jätkab ta koondise nimel mängimist," sõnas Agüero.

Manchester City ründetähe sõnul on Messi koondise jaoks asendamatu mees. "Ta on lihtsalt nii kiire, et ei anna sulle üldse aega reageerimiseks. Tema mängu on võimatu lugeda ja selgeks õppida," sõnas Agüero, kelle arvel on koondises 97 mängu ja 41 väravat.



32-aastane Messi on pidanud Argentina koondise eest 138 mängu ja löönud 70 väravat.