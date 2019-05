Advokaadid leidsid lõpuks Cristiano Ronaldo kodu üles ja talle saadetakse vägistamissüüdistuste tõttu kohtukutse

Eelmise aasta oktoobris avas USA politsei antud juhtumi kohta ka uurimise. Alates oktoobrist on Mayorga advokaadid jahtinud ka Ronaldo kodust aadressi, et esitada mehele kutse kohtusse. Kohus andis seejuures advokaatidele selleks tegevuseks isegi ajapikendust.

Suurbritannia meedia teatel õnnestus Mayorga advokaatidel nüüd Ronaldo Torinos asuva kodu aadress lõpuks kindlaks teha. Selleni jõudmiseks lapati läbi kohalik kinnisvararegister.

Mayorga advokaadid on nüüd kokku pannud materjalid kohtukutse ja ametliku kaebuse tarbeks. Praegu ootavad dokumendid veel tõlkimist ja portugallase koju peaksid need jõudma paari nädala jooksul.

Ameeriklanna sõnul sattus ta vägistamise ohvriks hotelli sviidis, kus Ronaldo ka ise peatus. Väidetavalt maksti talle umbes 350 000 eurot vaikimistasu ning Mayorga võttis raha vastu, kuna ta oli enda sõnul hirmul.

Ronaldo on seni ise kõik süüdistused tagasi lükanud. Ronaldo pressiesindaja ei soovinud viimaseid arenguid kommenteerida, kuid lisas, et jalgpallurile kohtukutse saatmine on täielik vale.