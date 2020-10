AC Milani ja Itaalia koondise esiväravavaht nakatus koroonaviirusesse

Gianluigi Donnarumma Foto: Zuma Press/Scanpix

AC Milani jalgpalliklubi andis teada, et koroonaviirusesse on nakatunud nende esiväravavaht Gianluigi Donnarumma ja ääreründaja Jens Petter Hauge, samuti on viiruse küüsis kolm taustatiimi liiget.