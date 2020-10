17-aastane Prantsuse koondislane kordas 110 aastat tagasi püstitatud rekordit

Nimelt oli see 17-aastase Camavinga kolmas mäng Prantsusmaa A-koondises. Sellega sai temast esimene pallur 110 aasta jooksul, kes alaealisena on vähemalt kolm korda Prantsusmaa koondist esindanud. Varem on sellega hakkama saanud vaid Daniel Marseille, vahendas France Football.

Camavinga tegi koondisedebüüdi 8. septembril, kui 4:2 võideti samuti Horvaatiat. Tol päeval sai temast noorim Prantsusmaa koondislane 96 aasta jooksul. Temast nooremana on Les Blues'i särgis platsile jooksnud vaid Julien Verbrugghe ja Maurice Gastiger - esimene oli 1906. aastal debüüti tehes 16 aastat ja 10 kuud, teine 1914. aastal 17 aastat ja 4 kuud vana. Camavinga tegi debüüdi 17 aasta ja 9 kuu vanuselt.

7. oktoobril sai Camavingast noorim Prantsusmaa koondise väravalööja alates 1914. aastal. Tema tabamusest avati skoor maavõistlusmängus Ukraina vastu, mille Prantsusmaa võitis 7:1.