West Ham Unitedis on kaheksal jalgpalluril koroonaviiruse sümptomid

"Lähtuvalt valitsuse ettekirjutustest on kaheksa meie mängijat karantiinis," sõnas Brady The Sun`ile. "West Hami mängijad treenivad hetkel oma kodus. Treeningutega loodame uuesti alustada 13. aprillil."

Ka klubi peatreener David Moyes viibib isolatsioonis, kuid temal haigussümptomeid ei ole.

Brady lisas, et viimasel Premier League`i klubide koosolekul lepiti kokku, et mängudega tahetakse jätkata esimesel võimalusel. "Kui vaja, mängime juulini, et see hooaeg ikka lõpetada."

West Ham kohtus enne Inglismaa kõrgliiga mängude peatamist võõrsil Arsenaliga, kelle peatreeneril Mikel Artetal on diagnoositud koroonaviirus.