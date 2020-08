Wayne Rooney üllatav avaldus: Lionel Messi liitumine Cityga ei oleks suve tähtsaim üleminek

Nimelt on mõlemad võistkonnad lähedal ühele tähtsale täiendusele. Liverpooli on juba pikalt seostatud hispaanlasest poolkaitsja Thiago Alcantaraga, kes aitas äsja Müncheni Bayerni Meistrite Liiga võiduni. Samal ajal on tõeliselt sensatsioonilise üleminekuga seostatud Manchester Cityt, kui klubi on väidetavalt lähedal Lionel Messi palkamisele. Teatavasti andis argentiinlane nädala alguses Barcelona teada, et soovib suvel klubist lahkuda. Just Cityt peetakse üheks argentiinlase kõige tõenäolisemaks uueks koduklubiks.

"Usun, et tiitel läheb kas Cityle või Liverpoolile. Unitedil on palju potentsiaalikaid mängijaid, kuid nad on veel ühe aasta kaugusel sellest," arutles Rooney. "Uusi mängijaid palganud Chelseal läheb tõenäoliselt aasta, et kõik koos mängima saada."

Inglismaa esiliigas palliva Derby County ridadesse kuuluva Rooney hinnangul oleks Thiango Liverpoolile parem täiedus kui Messi Cityle. "Kui Liverpool saab Thiago Bayernist kätte, on tiitel otsustatud. Ta on parem täiendus, kui Messi liitumine Manchester Cityga."

Thiago Alcantara Frank Hoermann/ SVEN SIMON