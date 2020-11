Wayne Rooney tõusis ajutiseks peatreeneriks

35-aastase Rooney koduklubi Derby vallandas täna peatreener Phillip Cocu, kellega koos lahkuvad meeskonnast ka tema abitreenerid Chris van der Weerden ja Twan Scheepers.

Derby juhtkond nimetas järgmise nädala liigamänguks Bristol Cityga ametisse ajutise treenerite koosseisu, kuhu kuuluvad lisaks Rooney`le Liam Rosenior, Shay Given ja Justin Walker.

Derby on saanud Inglismaa esiliigas 11 vooruga vaid ühe võidu ning on 6 punktiga viimasel kohal. Rooney on tänavu pidanud kaheksa mängu ja löönud ühe värava.

Tänavu jaanuaris Derbyga liitunud ja 18-kuulise lepingu sõlminud Rooney hakkas koheselt uue koduklubi juures töötama ka esindusmeeskonna ja noorteakadeemia treenerina.