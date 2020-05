Wayne Rooney sõnul tegi United aastaid tagasi suure vea: oleksime temaga tugevamad olnud

Hollandi tipptreener van Gaal asus Manchesteri klubi peatreeneriks 2014. aastal ning ta jõudis juhendada meeskonda kaks hooaega, kuni ta 2016. aasta mais vallandati. Vaid loetud päevad enne kinga saamist oli ta tüürinud Unitedi FA karikasarja võitjaks, mis oli tema esimene ja ühtlasi ainus tiitel Unitediga.

"Ma olin masenduses, kui Louis lahti lasti. Suur rõõm oli temaga koos töötada," meenutas Rooney aastatetagust juhtumit. "United oleks pidanud teda hoidma veel kolmandaks hooajaks. Me oleksime temaga koos olnud palju tugevamad."

"Tundsin, et asjad hakkasid van Gaali käe all arenema ja mängijad lõpuks mõistma tema visiooni. Õppisin selle kahe aasta jooksul tema käe all rohkem kui ühegi teise peatreeneriga," jätkas Rooney. "Jään talle alati tänulikuks ning mitte ainult sellepärast, et ta minust kapteni tegi. Ta uskus minusse."

Inglase hinnangul said peatreenerile saatuslikuks mängijate vigastused, mis meeskonna hoogu peatasid. "Meil ei olnud siis kindlasti parim meeskond, aga 12 vigastatud mängijat oli ikkagi liiga palju. Meie parim koosseis oli piisavalt hea, et mängida esinelikus, aga kui tulid vigastused, olime tõsise mure ees, sest meil polnud enam seda kvaliteeti, mis oli aastaid tagasi."

United jäigi 68-aastase van Gaali viimaseks töökohaks. Varasemalt Amsterdami Ajaxit, Barcelonat, AZ Alkmaari, Müncheni Bayernit ja Hollandi koondist juhendanud hollandlane lõpetas ametlikult treenerikarjääri 2019. aastal.