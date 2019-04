Wayne Rooney: Liverpooli tiitlivõit oleks tõeline õudusunenägu

Kuna Rooney alustas karjääri Liverpooli linnarivaali FC Evertoni juures ja mängis hiljem Manchester Unitedis, ei soovi ta tiitlivõitjana näha ei Liverpooli ega Manchester Cityt.

"See on suurepärane põhjus olla kodumaalt eemal, kui need kaks klubi võitlevad meistritiitli eest," rääkis Rooney TalkSport`ile.

"Ma loodan, et Manchester City edestab Liverpooli. Ma ei suudaks seda taluda, kui Liverpool võidab, see oleks kõigi Evertoni toetajate jaoks tõeline õudusunenägu," jätkas USA-s DC Unitedis mängiv Rooney. "Ma mäletan 2005. aastat, kui Liverpool võitis Meistrite liiga ning nad räägivad sellest siiani. Inglise meistritiitli võidust räägiks nad ilmselt samuti 10 kuni 15 aastat."

Liverpool juhib hetkel ManCity ees kahe punktiga, kuid Cityl on üks mäng vähem peetud.