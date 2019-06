Wayne Rooney: Lionel Messi või Cristiano Ronaldo toomine võistkonda ei päästaks Manchester Unitedit

Manchester Unitedil on käes keerulised ajad. Möödunud hooaja keskel vahetus klubis peatreener, kui kehvade tulemuste tõttu vallandatud Jose Mourinho asemel toodi uueks lootsiks klubi endine ründaja Ole Gunnar Solskjaer. Vaatamata heale algusele norralase käe all meeskonna hoog hooaja lõpuks rauges ja United lõpetas Premier League'i hooaja kuuendal kohal, mis tähendab, et uueks aastaks jäädakse eemale Meistrite Liigast.

"Esimene asi, mida Ole tegema peab, on ehitama uue meeskonna. Meeskonda aga ühe või kahe 100 miljonit väärt jalgpalluri toomine ei aita kuidagi juba olemasolevaid mängijad," vahendas BBC klubi legendi Rooney sõnu. "Olel oleks mõttekam osta mõned potentsiaalikad 30-40 miljonit naela väärt mängijad ja meeskonda nende ümber üles ehitada."

"Meeskonda võiks tuua Lionel Messi, Cristiano Ronaldio, Sergio Ramose või Gareth Bale'i, aga see läheks maksma umbes 350 miljonit naela. Neist saaks kätte umbes kaks aastat ja seejärel oleks tegelikult kogu raha tühja läinud," arutles Unitedi ajaloo suurim väravakütt Rooney.