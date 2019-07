Wayne Rooney: Jürgen Klopi ainus viga on, et ta juhendab Liverpooli

2015. aasta sügisel Liverpooli etteotsa asunud Klopp on tõstnud klubi tagasi maailma absoluutsesse tippu ning selle krooniks võideti ka tänavu Meistrite Liiga.

"Jürgen on treener, kelle käe all sooviks iga mängija end tõestada," sõnas MLS-is DC Unitedi meeskonnas leiba teeniv Rooney. "On näha, kuidas jalgpallurid naudivad tema all mängimist. Olen temaga korra kohtunud, ta on suurepärane inimene."

"Tema ainus viga on, et ta juhendab Liverpooli," lisas Liverpooli peamiste rivaalide Manchester Unitedi ja Evertoni endine mängumees. "Austan väga Kloppi ja seda, mida ta on saavutanud mitte ainult Liverpoolis, vaid ka Dortmundi Borussias. Tema parimad aastad on veel ees."