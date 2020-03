Wayne Rooney avaldas nördimust: jalgpallureid koheldi nagu katsejäneseid

"Eelmine nädal oli mängijatele, klubide personalile ja perekondadele väga raske aeg. Sel perioodil tundus, et meie riigil ja jalgpallil puudus õige juhtimine," teatas 34-aastane Rooney Sunday Times`is.

"Teised spordialad nagu F1, tennis, ragbi ja golf ning jalgpall teistes riikides tegid juba pausi, aga meil kästi edasi mängida," jätkas Rooney.

Endine Manchester Unitedi ründetäht, kes pallib hetkel Inglise esiliigas Derby County ridades, näeb sellise viivitamise peapõhjusena raha, mis jookseb liigade arvele kuni mängud toimuvad.

"Miks me ootasime reedeni? Kui keegi mu perekonnast nakatus seetõttu, et pidin mängima nendes ebakindlates tingimustes, kaalun tõsiselt oma karjääri lõpetamist. Ma ei andesta sel juhul kunagi võimudele," lisas Rooney. "Mulle tundub, et mängijaid koheldi nagu katsejäneseid."