Võimsa ründeliiniga Liverpool toob veelgi jõudu juurde, Aasia superstaari eest löödi lauda 10 miljonit

Minamino jättis Liverpooli peatreenerile Jürgen Klopile Meistrite liigas sügava mulje ning sealt kõik alguse saigi. Rünnakul sisuliselt kõiki positsioone täita suutev jaapanlane kuulub praegu veel Red Bull Salzburgi ridadesse. Teadupärast kuulusid Salzburg ja Liverpool Meistrite liigas ühte alagruppi.

Liverpool lööb 24-aastase ründaja eest lauale ligemale 10 miljonit eurot. Liverpooli hinnangul ei ole tegemist riskantse ostuga, kuna nende arvates on Minamino tegelik turuväärtus ligemale 25 miljonit eurot.

Minamino sõlmib meditsiinilise kontrolli läbimise järel Liverpooliga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu. Jaapanlane saab ametlikult Liverpooli mängijaks 1. jaanuaril. Meeskonna eest saab ta debüüdi teha FA Cupi kolmanda ringi kohtumises Evertoni vastu. Just samas faasis pidas kaks aastat tagasi tiimi eest esimese mängu Virgil van Dijk.

Minamino on sel hooajal mänginud Salzburgi eest 22 kohtumist ning löönud 9 väravat. Kokku on ta aastate jooksul esindanud Austria klubi 189 korda ja tabamusi on kirjas 64.