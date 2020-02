Võidult võidule sammuv Liverpool kasvatas edu lähimate konkurentide ees juba 22-punktiliseks

Võimsa tagasituleku tegi Liverpooli linnarivaal Everton, kes võitis 0:2 kaotusseisust lõpuks 3:2 Watfordi. Evertonile tõid võidu Yerri Mina (2) ja Theo Walcotti tabamused. Walcotti võiduvärav sündis normaalaja viimasel minutil. Kusjuures Everton mängis viimased 20 minutit ka arvulises vähemuses, kui 71. minutil teenis teise kollase kaardi Fabian Delph.

Premier League' liidrina on Liverpoolil koos 73 silma. Manchester City, kellel on üks mäng vähem peetud, jääb liidrist maha juba 22 punktiga. Kolmandal kohal paikneval Leicesteril on kogutud 49 silma, Chelseal neljandana 41 punkti.

Teised tänased kohtumised:

Bournemouth - Aston Villa 2:1

Crystal Palace - Sheffield United 0:1

Newcastle United - Norwich City 0:0

West Ham United - Brigthon 3:3

