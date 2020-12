Võidukas Tottenham kerkis tabeliliidriks, Arsenal vajus veel sügavamale mutta

Tottenhami vedasid taaskord tuttavad mehed. Heung-Min Son viis kodumeeskonna 13. minutil juhtima. Resultatiivse söödu andis Harry Kane. 45.+1. minutil skooris omakorda Kane ja eeltöö tegi Son.

Turniiritabelis kerkis Tottenham nüüd 24 punktiga liidriks. Teine on Londoni Chelsea 22-ga ja kolmas Leicester City 21-ga. Neljas on Liverpool 21 silmaga, kuid neil on üks matš vähem peetud.

Arsenal on samal ajal 13 punktiga kõigest 15. positsioonil.

