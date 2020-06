Virgil van Dijkist saab Liverpooli ajaloo kõrgemapalgalisim mängija

The Sun'i andmetel sõlmib Hollandi koondislane viieaastase lepingu, mis hakkab talle nädalas sisse tooma 220 000 naelsterlingit (244 882 eurot). Kogu lepingu väärtuseks koos erinevate lisadega on 57 miljonit naela (63,45 miljonit eurot).

Sellega lõppevad ka kuulujutud, nagu kavatseks 28-aastane Van Dijk liituda Prantsusmaa klubiga Pariis Saint-Germain, kus teda oleks ees oodanud 100 000-naelane palgakõrgendus. Praegu teenib ta nädalas 180 000 naela.

Liverpooli praegune kõrgemapalgalisim mängija on ründaja Mohamed Salah, kes teenib 200 000 naela nädalas.

Van Dijk tuli Liverpooli Southamptonist, kellele maksti 75 miljonit naela. 2018. aasta jaanuaris tähistas see veel kaitsja eest välja käidud üleminekusumma maailmarekordit. Tänaseks päevaks kuulub see rekord juba Harry Maguire'le, kelle Manchester United ostis 2019. aasta jaanuaris Leicester Citylt 80 miljoni naela eest.

The Sun'i andmetel on 2024/2025 hooajani kehtiv leping Van Dijkiga juba sõlmitud, kuid avalikuks tehakse see alles järgmisel kuul.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp soovib väidetavalt sama pikka lepingut sõlmida ka Senegali ründaja Sadio Manega, kelle praegune kontraht saab läbi kolme aasta pärast. Veidi kiirem on Liverpoolil Georginio Wijnaldumi allkirja saamisega, sest temal on lepingut järel vaid aasta.

Belgia ründaja Divock Origi tulevik olevat ebaselge ning Šveitsi äärepoolkaitsja Xherdan Shaqiri soovitakse maha müüa.