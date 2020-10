Virgil van Dijkile jõhkra vea teinud väravavaht võib veel karistada saada, hollandlane vajab operatsiooni

Liverpool teatas pühapäeval, et van Dijk peab minema põlveoperatsioonile, kuid lisaks märgiti, et praegu on keeruline öelda, millal keskkaitsja võiks väljakule naasta. Klubi kodulehe teatel vigastas van Dijk põlvesidemeid.

Van Dijki jaoks õnnetus olukorras tegi tema vastu jõhkra vea Evertoni puurilukk Jordan Pickord, kes lendas hollandlasele jalad ees sisse.

Pickford pääses antud olukorras puhta nahaga ning talle ei näidatud isegi kollast kaarti, rääkimata punasest. Nüüd on hakatud olukorda aga taas uurima ning The Mirrori andmetel võidakse Pickfordile määrata kolme mängu pikkune võistluskeeld.