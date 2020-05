Virgil van Dijk avaldas, miks ta Manchester City ja Chelsea pakkumised tagasi lükkas

"Enne, kui ma Liverpooliga liitumise otsuse tegin, vaatasin klubide puhul erinevaid aspekte: kuidas nad mängivad, kes on tiimikaaslased ning ka tuleviku väljavaateid," sõnas van Dijk Briti meediale.

"Ka linn ja fännid mängisid klubiga liitumisel suurt rolli," jätkas hollandlane. "Ma arvan, et sel hetkel, kui otsuse tegin, oli Liverpool õige valik. Seda kinnitas juba fakt, et jõudsin esimese poole aastaga Meistrite liiga finaali. See aitas mind kõvasti ja andis mulle palju kogemusi juurde."

Kui esimese Meistrite liiga finaali van Dijk koos Liverpooliga kaotas (Madridi Realile), siis 12 kuud hiljem ehk eelmisel kevadel võideti finaalis Tottenhami. Hollandlane valiti ühtlasi 2018/19 hooajal Premier League`i parimaks mängijaks.