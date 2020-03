VIKTORIIN | Pane ennast proovile! Kui hästi tunned paljude eestlaste lemmikklubi Liverpooli tegemisi?

Madis Kalvet reporter RUS

Ragnar Klavan Foto: Madis Veltman

Eestlased on ikka fännanud Inglismaa jalgpalliliigat. Loomulikult on paljudel seal ka oma kindel lemmik, kellele kaasa elada. Palju siinseid fänne Manchester Unitedil ning Mart Poomi endisel tööandjal Londoni Arsenalil. Kohati tundub, et eestlaste seas on suurima toetajaskonnaga aga Ragnar Klavani endine tööandja Liverpool.