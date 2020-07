VIDEOD | 30 aastat ootust on läbi: Liverpool sai Premier League'i karika pea kohale tõsta. Klopp andis fännidele põneva lubaduse

Hooaja viimane kodumatš kujunes tõeliseks tulevärgiks, kui Liverpool alistas koguni 5:3 Londoni Chelsea. Mängu järel sai võidukas Liverpool viimaks pidada ära auhinnatseremoonia. Mäletavasti kindlustas Liverpool tiitli juba 25. juunil ehk seitse vooru enne hooaja lõppu.

Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu pidid mängijad võtma tiitli vastu tühjade tribüünide ees, kuid eriloa tseremooniat vaatama tulla olid saanud mängijate lähedased.

"Oleme seda kaua oodanud," rääkis võistkonna kapten Jordan Henderson. "Mehed väärisid seda hetke ning õnneks said perekonnad pealt vaadata. Sellisel viisil tiitli saamine oli väga eriline."

Peatreener Jürgen Klopp lubas fännidele, et esimesel võimalusel peavad nad ühise peo ka toetajatega. "Suur tänu teile kõigile. Me peaksime kõik koos kodus tähistama, jooma ja tähistama," rääkis sakslane Sky Sportsi otse-eetris. "Jooge, mis te tahate, kuid peate valmistuma peoks. Kui see b*****it viirus on kadunud, siis peame koos pidu!"

