VIDEO | Tunded keesid üle: Inglise kolmandas liigas pani kohtunik mängijaga pead kokku

Mängus Ipswich Towni ja Northamptoni vahel keesid tunded kohtunikul üle viimastel minutitel. Drysdale'i ja Judge'i tõttas lahutama Northamptoni mängija Lloyd Jones. Vilemees karistas 90. minutil Judge'i karistusalas vea simuleerimise eest.

Üleminutitel näitas kohtunik punast kaarti Ipswichi pallurile Flynn Downesile vägivaldse käitumise eest. Kohtumine lõppes 0:0 viigiga.

Endine Premier League'i kohtunik Mark Halsey ütles The Suni veergudel, et "kohtunikud ei tohiks end kunagi sellisesse olukorda panna". Ta lisas, et Drysdale'i suhtes algatatakse nüüd kindlasti uurimine. "On huvitav näha, kas Ipswich nüüd Inglise jalgpalliliigale kaebuse esitab," lisas ta.

