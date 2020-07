VIDEO | Tottenham jätkab võitlust eurokoha nimel, Llorisi ja Soni vahel tekkis konflikt

Kohtumise ainus värav sündis 24. minutil, kui karistusalas löögile saanud Tottenhami poolkaitsja Celso löök muutis Evertoni mängijast Keane´ist suunda ning lendas väravasse. Statistikasse läks see kirja kui Keane´i omavärav.

Eduseisust hoolimata tekkis esimese poolaja lõpus kahe Tottenhami mängija vahel konflikt. Tunnelisse suundudes jooksis meeskonna kapten Lloris ründaja Soni juurde ja tõukas teda seljast. Lõunakorealane tahtis vastata samaga, kuid teised tiimiliikmed tulid neile vahele ja tülitsejad eraldati.

Meeskonnas räägiti asjad selgeks ning peale teist poolaega oli näha, et mehed on ära leppinud.

Küsides meeskonna peatreenerilt Mourinholt juhtunu osas kommentaare, vastas loots, et see oli “ilus”. Mees selgitas, et sellised asjad peavad vahepeal juhtuma, et meeskond hakkaks paremini mängima. Konflikti taga oli küllap tiimi viimase ajad kehvad tulemused.

Hugo Lloris and Son Heung Min Half time Highlights [with audio] pic.twitter.com/VK17sC9wQI — Mack (@MacckkUTD) July 6, 2020





Eilne võit hoiab Tottenhamil elus eesmärki pääseda Euroopasse. Nad tõusid kolme võidupunktiga kaheksandaks, eurokoht on nelja silma kaugusel. Everton jätkab 11. positsioonil.

Standings provided by SofaScore LiveScore