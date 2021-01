VIDEO | Teise poolaja väravatest Newcastle'it nüpeldanud Arsenal tõusis Premier League'is esikümnesse

Kaks väravat lõi Arsenali eest 31-aastane Pierre-Emerick Aubameyang (50. ja 77. minutil), 60. minutil sahistas võrku Bukayo Saka. Aubameyangi teisele väravale andis resultatiivse söödu sel hooajal liigamängus esimest korda algkoosseisu kuulunud Cedric Soares.

Gaboni koondislane Aubameyang, kes eelmisel aastal lõi kõikide võistlussarjade peale 29 väravat (neist 22 Premier League'is), polnud sel hooajal oma väravasoont veel korralikult üles leidnud. Nüüd on tal kirjas viis tabamust.

"Ta vajas seda oma enesekindluse jaoks ning seda on meeskonnal vaja selleks, et olla edukas," vahendab BBC Sport Arsenali peatreeneri Mikel Arteta sõnu. "Tundsime tema väravatest puudust. Tiimi jaoks on suurepärane, et need tagasi on."

Newcastle'i parima võimaluse eest hoolitses veel 0:0 seisult Miguel Almiron, kuid tema karistusala äärelt sooritatud pommlöök lendas üle värava.

Võit tõstis Arsenali Aston Villa ette kümnendale kohale. Seitsme punktiga jäädakse maha neljandal real istuvast Liverpoolist ehk viimasest Meistrite liigasse viivast kohast.

