VIDEO | Premier League'is jättis VAR andmata kaks selget penaltit

11 meetri trahvilöök jäi andmata nii Manchester City kasuks kohtumises Crystal Palace'iga kui ka Watfordi kasuks kohtumises Tottenhamiga. Kui City sai oma võidu niikuinii kätte, siis Watfordi ja Tottenhami mäng lõppes 1:1 viigiga.

"VAR-i ei kasutata Premier League'is õigesti! Me kõik ju tahame, et see süsteem töötaks, aga ma lihtsalt ei saa aru, miks keelduvad kohtunikud selliste olukordade puhul minemast väljakuäärsete monitoride juurde," imestas BBC Match of the Day stuudios omaaegne tippründaja Alan Shearer. "Miks need monitorid siis üldse seal on? Me pole hooaja jooksul veel kordagi näinud, et kohtunik seda kasutaks."

Shearerile sekundeeris Gary Lineker. "90 mängu on peetud ning VAR pole andnud mitte ühtegi penaltit. Tundub, et meie kohtunikud on perfektsed?"

Watfordi penaltiolukord Tottenhami vastu:



Manchester City penaltiolukord Crystal Palace'i vastu: