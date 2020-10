VIDEO | Pep Guardiola avaldas, mida Marcelo Bielsa temalt pärast viigiga lõppenud mängu küsis

Guardiola avaldas hiljem ajakirjanikele, et Leedsi argentiinlasest loots Marcelo Bielsa oli talle esitanud küsimuse: "Mis sina mängust arvad?"

"Ma vastasin: "Ma pole valmis sekund pärast mängu lõppu kohtumist analüüsima!"" ütles Guardiola Sky Sportsile. "Võib-olla on ta minust nutikam! Mina ei ole. Mul on vaja aega, et mõista, kuidas mäng oli, aga ma ütlesin, et minu arust oli hea mäng, see oli õiglane ning sellepärast on ka tulemus just selline."

"Nende lähenemine oli uskumatu. On tore kohtuda meeskonnaga nagu Leeds, kuna nad tahavad võita, täpselt nagu nad ka Liverpooliga tegid. See on uskumatult vaatemänguline ja fännide jaoks huvitav jalgpall," lisas Guardiola BBC saates Match of the Day.

"See oli kõigi jaoks vaatemänguline mäng. Olen äärmiselt uhke nende mängijate üle, kes jalgpalli naudivad, siia riiki tulevad ja minut aastat kõrgel tasemel mängivad. Me poleks saanud teha rohkemat, sest vastane oli nii hea, nagu kõik Marcelo Bielsa meeskonnad on olnud."

Leeds United hoiab nelja vooru järel 7 punktiga tabelis viiendat kohta. Võidetud on Fulhami ja Sheffield Unitedit, kaotatud vaid valitsevale meistrile Liverpoolile ning sedagi sooriga 3:4.

Standings provided by SofaScore LiveScore