VIDEO | Manchester Unitedi toetajad vandaalitsesid klubi tegevjuhi kodu kallal

Teisipäeva õhtul hakkasid sotsiaalmeedias ilmuma videod, kuidas klubi vihased toetajad Woodwardi aeda tõrvikuid loopisid. Video kandis pealkirja "Ed Woodward sureb". Õnneks Woodward, ega tema naine ja kaks tütart rünnaku ajal kodus ei viibinud.

Manchester United eesotsas asetegevjuhi Ed Woodwardiga on langenud viimastel hooaegadel toetajate suure kriitika alla. Woodwardile heidetakse ette klubi juhtimise poliitikat. Fännide hinnangul keskendub klubi rohkem kasumile kui tulemustele väljakul.

"Manchester United on teadlik intsidendist, mis juhtus ühe meie töötaja kodu ees," algas klubi pressiteade. "Teame, et jalgpallimaailm ühineb meie taga ajal, kus me teeme koostööd kohaliku politseiga, et ründajaid tuvastada. Kõik süüdlased, kes tuvastatakse, saavad eluaegse keelu Unitedi mängudelt ning võivad saada ka meiepoolse süüdistuse. Toetajate arvamuse väljendamine on üks asi, aga inimeste elu ohustamine hoopis teine. Sellisele käitumisele vabandust pole."

Manchester United hoiab Premier League'is viiendat kohta. 24 kohtumisega kogutud 34 punkti tähistab Unitedi jaoks aga viimase 30 aasta kehveimat punktisaaki.

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020