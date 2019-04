VIDEO | Manchester City võttis Tottenhami vastu revanši ja tõusis Inglismaa liidriks

Teatavasti kohtusid City ja Tottenham sel nädalal juba teist korda. Nädala keskel toimunud Meistrite Liiga veerandfinaalis võitis City küll korduskohtumise 4:3, ent kahe mängu kokkuvõttes pääses siiski edasi Tottenham.

Cityl oli täna võimalus revanš võtta ja see võimalus ka ära kasutati. Kohtumise ainsa värava lõi juba 5. minutil Phil Foden. Tegu oli 18-aastase inglase jaoks esimese väravaga Inglismaa kõrgliigas.

Premier League'is on tiitliheitlus äärmiselt tihe. City juhib Liverpooli ees ühe punktiga. Mõlemal võistkonnal on jäänud veel pidada neli kohtumist. Liverpool kohtub homme Cardiffiga.

Video Fodeni väravast:





