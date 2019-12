VIDEO | Leicester City väravavaht: olime mängus sees, kuni kohtunik kangelast hakkas mängima

Leicester oli 31. minutil Roberto Firmino väravast 0:1 kaotusseisu jäänud ega lasknud Liverpoolil end kindlalt tunda kuni 71. minutini, mil James Milner penalti realiseeris ning Firmino ja Trent Alexander-Arnold veel 74. ja 78. minutil võrku sahistasid.

Penalti määrati Liverpoolile Leicesteri keskkaitsja Caglar Soyuncu käepalli eest Alexander-Arnoldi nurgalöögi järel.

"Arvan, et 4:0 on pisut karm. Olime mängus sees, kuni kohtunik kangelast hakkas mängima. Kaotasime valvsuse, kuid nad on hetkel ikkagi maailma parim meeskond - nemad ja Manchester City. Need on meeskonnad, kelle sarnased meie püüame olla," lausus Schmeichel.

Liverpool juhib ühe vähempeetud mängu juures tabelit Leicesteri ees nüüd 13 punktiga. Manchester City jääb Leicesterist maha ühe silmaga.



