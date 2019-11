VIDEO | Lampard kritiseeris ööklubis särgita kakerdanud Chelsea staari

Barkley jäeti Inglismaa koondisest hüppeliigese trauma tõttu välja ja poolkaitsja kasutas vabu päevi elu nautimiseks. Ühes Dubai ööklubis sattus ta videole särgita.

"Ross teab, kuidas ma sellesse suhtun. Minu arust näitas ta korraks üles ebaprofessionaalsust. Samas ei taha ma olla diktaator ja teda täiesti maha teha. Jalgpallurid on inimesed ja on ka kohutavamaid asju, mida teha. See ei olnud nii kohutav," vahendas Lampardi sõnu BBC.

Nädalavahetusel sai Barkley uuesti vigastada ja ei saanud Meistrite liiga kohtumisele Valencia vastu kaasa sõita.