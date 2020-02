VIDEO | Kuidas VAR küll seda ei näinud!? West Hami päästis kindlast väravast Agüerole tehtud "munapiiks"

Agüero oli 20. minutil väravavahiga üks-üks olukorda jäämas - mehe klassi arvestades on 70%-30% võimalus, et sealt oleks ka värav sündinud -, kui West Hami kaitsja Angelo Ogbonna viimases hädas argentiinlast hellast kohast pigistas. Agüero kaotaski tasakaalu ja pealelöögile ei küündinud.

Inglise meedia on täis "munapiiksu" pilte erinevate nurkade alt ning ka telekordus ei jäta võimalust olukorda kuidagi leebemalt hinnata. Suur küsimus on: mis toimus samal ajal VAR-i ehk videokohtunike ruumis? Eranditult kõigil karistusalas viibinud Manchester City meestel olid käed protestiks püsti - see ju peaks ometi olema indikatsioon, et midagi keelatut on toimunud ja õhus on tunda penalti lõhna.