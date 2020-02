VIDEO | Kas Chelseale tehti mitmes olukorras Manchester Unitedi vastu liiga?

"Maguire oleks tulnud väljakult minema saata, see on selge," rääkis matši järel Chelsea loots Frank Lampard. "Loomulikult muutis see mängu. Azipilicuetat lükati Williamsi otsa, seega oleks meie esimene värav pidanud lugema. Giroud oli varbaotsaga suluseisus ja seda ma mõistan."

"Ma ei saa aga aru, miks kohtunikud monitori poole ei vaata. Seda tuleks rohkem kasutada," lisas Lampard.

Video Chelsea esimesest tühistatud tabamusest: