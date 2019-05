VIDEO | Just see oli Premier league'i hooaja kõige vingem tabamus! Kuidas meeldib?

Tottenham Hotspuri kasvandik, kes alates 2016. aastast kannab Crystal Palace'i särki kõmmutas palli väravasse 25 meetrilt, otse õhust ühe puutega.

Crystal Palace võitis mälestusväärse kohtumise 3:2, mäng leidis aset 22. detsembril. Townsend käis lõppenud liigahooajal väljakul 38 kohtumises ja lõi 6 väravat.

Kui Manchester City tuli meistriks, siis Crystal Palace lõpetas hooaja 12. kohaga.

Kuidas värav meeldib?



With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend 👏#PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8