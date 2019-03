VIDEO | Jürgen Klopp pahandas talle sarkastiliselt plaksutanud pallipoisiga

Sakslasest juhendaja oli pärast Liverpooli jalgpalliderbit pallipoisiga rääkima minnes esmalt kurja ilmega, kuid pärast lühikest sõnavahetust juba naerunäoga. Võimalik, et väike arusaamatus sai paari sekundiga lahendatud.

Jurgen Klopp rattled by Everton ballboy sarcastically clapping him 😂😂 pic.twitter.com/ei371NxlhM — Footy Humour (@FootyHumour) March 3, 2019

"Väga, väga raske mäng erinevatel põhjustel, metsik vastane. Ma tean, et inimestele ei meeldi, kui ma seda ütlen, aga tuul puhus igast suunast ega aidanud kuidagi jalgpalli mängimisele kaasa, eriti kui pall õhus oli," vahendab Daily Mail Kloppi sõnu.

"Just neil põhjustel raskesti kontrollitavas mängus oli meil kolm või neli suurt võimalust. Tegime derbis 0:0 viigi, pikendasime Evertoni vastu kaotuseta seeriat, aga see pole päris see, mida me tahtsime. Sellega on lihtne leppida seetõttu, et tegu oli raske mänguga."

Inglise meediast on läbi käinud pallipoisi isa sõnad, kes ütles, et Kloppiga sai räägitud põgusalt MM-i finaali teemadel ning jutuajamine oli sõbralik. Liverpooli lootsi pressikonverentsil seda küsimust ei tõstatatud.