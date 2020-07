VIDEO | Jose Mourinho oli kohtumise järel tulivihane: kogu maailm teab, et see oli vale otsus

Jutt käib kohtumise viiendast minutist, kui Bournemouthi mängumees Josh King lükkas nurgalöögi ajal pikali Harry Kane'i. Peakohtunik Paul Tierney olukorras viga ei näinud ning ka VAR, mida tol päeval valdas tuntud vilemees Michael Oliver, ei muutnud esialgset otsust. Kusjuures Oliver oli alles möödunud nädalal teinud Tottenhami jaoks valusa otsuse, kui otsustas tühistada ühe tabamuse Sheffield Unitedi vastu (Tottenham kaotas mängu 1:3 - toim).

Kõnealust intsidenti saab vaadata SIIT.

"See oli mängu kõige olulisem hetk - te teate, mis ja kes - ning ma ei taha midagi öelda, sest kõik teavad ja ma ei peagi rohkem ütlema. Kõik teavad," teatas Mourinho kohtumise järel.

"See oli sama kohtunik, kes oli VAR-i juht ka kohtumises Sheffieldi vastu. Kogu maailm teab, et see oli penalti. Pean silmas kõiki. See pole ainult minu arvamus, see on kõigi arvamus. Kõik teavad, et see oli penalti," rõhutas portugallane. "Ma ei ütle, et Kane'i penalti realiseerimise protsent on 100, kuid see on väga kõrge. Tavalises olukorras oleksime viie minutiga olnud 1:0 ees ning siis oleks kohtumine olnud hoopis teine."

Mourinho ja Co jätkavad eilse viigipunkti järel liigas üheksandal kohal, kuid vahed on tabelis väiksed ning esikuuik jääb vaid kolme silma kaugusele. Tottenhami jaoks jätkub hooaeg pühapäeval kohtumisega Londoni Arsenali vastu.

