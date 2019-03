VIDEO | Inglismaa esiliigas väljakule tormanud fänn lõi mängijat rusikaga näkku

Rünnak leidis aset kohtumise 10. minutil. Turvatöötajad toimetasid pärast vahejuhtumit fänni väljakult minema, mees on hetkel politseis vahi all.

Jack Grealish aga vastust võlgu ei jäänud ning lõi teisel poolajal kohtumise ainsa värava, mis kinkis võidu 1:0 Aston Villale.

"Jalgpallis on küll olemas rivalriteet, aga sellist asja ei tohiks juhtuda. Proovisin lihtsalt oma töö ära teha ja usun, et sain hakkama. See on minu elu parim päev: tulla siia väljakule Villa kaptenina ning lüüa otsustav värav on unistuste täitumine," olid Grealishi mängujärgsed kommentaarid.

Birmingham City esitas pärast kohtumist Aston Villa ja Grealishi ees ametliku vabanduse ning lisas, et väljakule tormanud mees saab eluaegse staadionikeelu.