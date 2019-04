VIDEO | Hazardi imeilus soolovärav tõstis Chelsea Inglismaal kolmandaks

Hazard avas skoori 24. minutil ning mängis enne värava löömist üle koguni viis (!) West Hami kaitsjat. Tegemist on kahtlemata Premier League`i tänavuse hooaja ühe kauneima väravaga.

Lõppseisu vormistas Hazard viimasel mänguminutil, kui jäi karistusalas täiesti vabaks ja saatis palli külma närviga tagumisse nurka.

Meistrite liiga kohta jahtival Chelsea`l on nüüd kolmandana 66 punkti, neile järgnevad mängu vähem pidanud Tottenham 64, Arsenal 63 ja Manchester United 61 silmaga. Tabeli kaks esimest on Liverpool 82 ja Manchester City 80 punktiga, kusjuures Cityl on samuti üks mäng varuks.