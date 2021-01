VIDEO | Arsenal sai lumejalgpallis kolmanda järjestikuse võidu, noorelt kaitsjalt tõeline iluvärav!

Arsenal läks juhtima 23. minutil kaitsja Kieran Tierney suurepärasest soolojooksust ja ilusast rünnaku lõpetusest, viis minutit hiljem tegi seisuks 2:0. Peale pausi sahistas kahel korral võrku Alexandre Lacazette, kelle tabamused sündisid 60. ja 64. minutil.

Tegemist oli Arsenali kolmanda järjestikuse liigavõiduga, enne seda olid nad seitse mängu järjest võiduta olnud.

Vaata 23-aastase Tierney iluväravat!



Neljandat mängu oma uue peatreeneri Sam Allardyce'i käe all mänginud West Bromwich jätkab tabelis 19. ehk altpoolt teisel kohal, Arsenal tõusis 11-ndaks.

"Meil oli suur nädal - kolm mängu seitsme päeva jooksul - ning meil õnnestus need võita. Kõik tundub nüüd palju parem. Olud olid keerulised, aga meeskond tundus algusest peale terav. See on suur võit. Oleme mõningase distsipliini tagasi saanud. Oleme kolmandal kolmandikul rohkem loovad ning me nägime ka taga korralikud välja," vahendab BBC Sport Arsenali peatreeneri Mikel Arteta sõnu.

Allardyce ütles: "Järjekordne mäng, kus me oma mängijate kohta õppisime. Saime kohutavalt palju teada, mida me suudame ja mida mitte. Peame välja mõtlema, kuidas mitte olla nii lohakad ja väravaid sisse lasta. Tundub, et kui me avaneme, jätame me vastasele võimalused, millega me toime ei tule."

Laupäeval, 9. jaanuaril ootab mõlemat meeskonda ees FA karikasarja kolmanda ringi kohtumine. West Bromwich reisib selleks Blackpooli, Arsenal võõrustab Newcastle'it. Premier League'i järgmistest mängudes on West Bromwichi vastaseks 16. jaanuaril Wolverhampton, Arsenalil 14. jaanuaril Crystal Palace.

Tabeliseis:

