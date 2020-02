VIDEO | Ajakirjaniku küsimus tiitlilootuste kohta võttis Pep Guardiola sõnatuks

Premier League'i läinud nädalavahetuse mängude järel - Liverpool võitis 4:0 Southamptonit ja Man City kaotas 0:2 Tottenhamile - on Liverpooli edu City ees juba 22 punkti.

"Nad on kaugel eest ära. Nad on pidurdamatud," nentis Guardiola. "Loomulikult on meie sihikul nüüd teised võistlussarjad ja järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse pääsemine."

"Kaks hooaega tagasi, kui me kogusime 100 punkti ja lõpetasime Manchester Unitedist 19 punkti eespool, juba siis oli Liverpool tugev. Meie oleme ka head ja mulle meeldib, kuidas mu tiim mängib, aga sellest ei piisa - me oleme kaugel maas ning vahe on liiga suur. See on reaalsus."

"Viimased kaks hooaega on Premier League'i omanik, et see ei saa korduda ning Premier League'ile ei ole hea, kui City sellisel moel tiitli võidab. Nüüd tuleb tal Liverpooli pärast muretseda," lisas Guardiola.