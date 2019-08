Veel üks Manchester Unitedi tähtmängija on liitumas Interiga

Inter on pakkunud Sanchezi eest Manchester Unitedile esimese hooaja eest 5 miljonit ja teise hooaja lõpuks veel 18 miljonit eurot, millega ostetaks mängija välja, kuid inglased tahaks tšiillase müügist teenida koheselt 25 miljonit.

Kuna United ja Inter jõudsid sel suvel kokkuleppele Romelu Lukaku üleminekus, arvatakse, et ka Sanchezi tehing saab teoks.

Sanchez peab seejuures Interiga liitudes leppima olulise palgakärpega, sest itaallased pole nõus talle maksma 2 miljoni euro suurust kuupalka. Väidetavalt olevat tšiillase agent sellise nõudmisega juba nõustunud.

Briti meedias on spekuleeritud, et Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer olevat Sanchezit ähvardanud, et kui ta üleminekuga ei nõustu, hakkab ta treenima reservmeeskonna juures.

Interit juhendav Antonio Conte oli Sanchezi teenetest huvitatud juba siis, kui ta treenis Chelsea`t.