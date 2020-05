Veel kaks Watfordi mängijad alustasid 14-päevast karantiini

Suhteliselt kiirelt peale klubi ametlikku teadet nakatunute kohta sai selgeks, et koroonaviiruse küüsi langenud mängija näol on tegemist kaitsja Adrian Mariappaga.

Eile tuli uudis, et karantiini peavad jääma veel kaks Watfordi mängijat, kelle perekonnaliikmetel on tuvastatud koroonaviirus. Mängijate enda proovid olid negatiivsed.

"Nad tunnevad end hästi ning nende perekonnad samuti. Täna hommikul testiti meid kõiki uuesti ning me ootame nädalavahetuse jooksul tulemusi," ütles eile Watfordi peatreener Nigel Pearson.

Pearsoni sõnul on mitmed Watfordi mängijad loobunud võimalusest naasta kontaktivabadele treeningutele, kuna kardavad viirusesse nakatuda. Koju jäämise valis ka meeskonna kapten Troy Deeney. Peatreener ise on oma riskirühma kuuluva isa perekonna kodust eemale viinud.

Kapten Deeney on öelnud, et kardab kõige rohkem oma viiekuuse poja pärast, kellel on juba hingamisraskused. Samuti viitas ta statistikale, mis näitab, et mustadel inimestel ja teistel etnilistel vähemustel on koroonaviirust oluliselt sagedamini diagnoositud.

Inglise Premier League on öelnud, et soovib mängudega taasalustada 12. juunil