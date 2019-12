Vardy skooris kaheksandat mängu järjest ning Leicester on jätkuvalt Liverpooli suurim ohustaja

Viimati seljatas Leicester võõrsil 4:1 Aston Villa. Võitjate poolel lõi kaks väravat Jamie Vardy, kes on nüüd skoori teinud kaheksas Premier League'i kohtumises järjest.

Võitjate poolel olid täpsed veel Kelechi Iheanacho ja Jonny Evans. Kaotajate ainsa tabamuse eest hoolitses Jack Grealish.

Turniiritabelis hoiab Leicester 38 punktiga teist kohta. Praeguse seisuga on nad jäämas tabeliliidri Liverpooli ainsaks ohustajaks. Liverpoolil on liidrina koos 46 silma. Laupäeval Manchester Unitedile kaotanud Manchester City on 32 punktiga kolmas.

Esikolmikule järgnevad Londoni Chelsea 29-ga, Manchester United 24-ga ja Tottenham 23-ga.

