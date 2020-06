Valus tagasilöök: Manchester City ründetähte võib ees oodata pikem vigastuspaus

Agüero tegi jalale liiga avapoolaja viimastel minutitel kokkupõrkel vastaste Ben Meega. Argentiinlane ei saanud mängu enam jätkata ning ta vahetati poolaja lõpus välja.

"Olukord ei näe hea välja," rääkis City peatreener Pep Guardiola matši järel. "Homme (täna - toim) näeme täpsemalt, mis seis on, kuid edasist hooaega silmas pidades ei tundu asi hea."

Guardiola sõnul oli Agüero juba viimased kuu aega põlvega hädas. "Arstide sõnul võtab sellest taastumine nüüd aega. Kindlasti jätab ta vähemalt mõned mängud vahele, aga loodame siiski, et testid annavad meile häid uudiseid," sõnas hispaanlane.

Premier League'is on Cityl jäänud pidada veel kaheksa kohtumist. Lisaks on Inglismaa hiid võistlustules veel FA karikasarjas ning Meistrite Liigas, kus on välja jõudnud vastavalt veerand- ja kaheksandikfinaali.