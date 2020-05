Valus hoop: isegi parima stsenaariumi korral kaotavad Inglismaa klubid sadu miljoneid naelu

Esmaspäeval pidasid Premier League'i juhid klubidega videokonverentsi, kus anti meeskondadele ülevaade hetkeseisust Inglismaal. BBC teatel jäävad klubid isegi olukorras, kus kõik allesjäänud mängud ära peetakse, ilma ligikaudu 340 miljonist naelast (387,6 miljonit eurot - toim). Peamisi põhjuseid on kaks: publikuta mängimise eest saamata jääv piletitulu ning teleõigustega seotud lepingute rikkumine. Nimelt ei saa telekanalid näidata enam mänge ajaperioodil, millal need algselt määratud olid.

The Guardiani andmetel peavad meeskonnad leppima halvima stsenaariumi korral ligikaudu 762 miljoni naela (869 miljonit eurot - toim) suuruse kahjumiga. See ootaks ees olukorras, kus ühtegi mängu enam pidada ei saa.

"Mis iganes juhtub, meeskonnad kaotavad tohutult tulu," tõdes Premier League'i juht Richard Masters. "See on paratamatu."

Hooajaga loodetakse parimal juhul jätkata juba alates 12. juunist. Kuigi mai alguses otsustasid Premier League'i juhid, et kõik kohtumised peetakse maksimaalselt kümnel erineval neutraalsel staadionil, siis osadele klubidele see mõte ei meeldinud.

"Kõik klubid tahaksid mängida võimalusel kodus ja võõrsil, aga on selge, et osade meeskondade jaoks on see olulisem kui teistele," sõnas Masters, lisades, et liiga juhid on antud küsimuse uuesti arutusele võtnud.

Koroonakriisist tingitud võistluspausi eel hoidis kindlat liidrikohta Liverpool, kes edestas 25 silmaga Manchester Cityt. Tiitlist lahutab neid üheksa vooru enne lõppu vaid kaks võitu.

