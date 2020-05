Uuest ajastust unistav Newcastle jahib Brasiilia ründeässa

Hispaania väljaande Mundo Deportivo teatel loodab Newcastle palgata uueks peatreeneriks tuntud argentiinlase Mauricio Pochettino, kes hooaja keskel Tottenham Hotspurist vallandati. Lisaks otsib meeskond ründeliini täiendust ning esimeseks sihtmärgiks on Barcelona ridadesse kuuluv Philippe Coutinho.

2018. aasta jaanuaris Barcelonasse siirdunud brasiillane ei suutnud klubis läbimurret teha ning tänavuseks hooajaks saadeti ta laenule Müncheni Bayernisse. Kuid ka sakslaste juures ei mänginud Coutinho end põhitegijate sekka ning viimaste teadete kohaselt Bayern temaga koostööd pikendada ei soovi.

Nüüd soovibki Barcelona ründaja rahaks teha ning peamise kosilasena nähakse just Newcastle Unitedit. Väidetavalt on Newcastle valmis mehe eest maksma 80 miljonit eurot. Coutinho karjääri seni säravamad aastad olid just Inglismaal, kui ta pidas aastatel 2012-2018 Liverpooli särgis 201 kohtumist ja lõi 54 väravat.

Lisaks Coutinhole on Newcastle'ga seostatud ka Barcelona keskväljamootorit Arturo Vidali (32), kelle leping Kataloonia hiiuga kehtib 2021. aasta suveni.