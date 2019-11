Uskumatu: laenul oleva Alexis Sancheze töötasu on Unitedi seekordse vastase kogu palgafondist suurem

Spotrac.com tõi välja, et Manchesteri tiim kulutab ühe mehe peale rohkem kui Sheffield kogu meeskonnale.

Nimeliselt toodi siinkohal välja Tšiili koondise ääreründaja Alexis Sanchez. Manchesteris totaalselt läbi kukkunud mängumees viibib praegu laenulepingu alusel Milano Interis.

Manchester United kulutab aastas mängijate palkadele 199 miljonit eurot ning see on Premier League'is kõige suurem näitaja. Sheffield lööb samal ajal lauale ainult 16 miljonit eurot ja see on Inglismaa kõrgliigas kõige madalam näitaja.

Seejuures tuleb mainida, et Sanchez teenib aastas 25 miljonit eurot. Antud summast maksab Inter praegu 5 miljonit eurot ehk United maksab koguni 20 miljonit eurot aastas mängijale, kes neid isegi ei esinda.