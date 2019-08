Uskumatu: Arsenali tähtmängijad on sattunud Londoni tänavajõukude omavahelisse sõtta, mehed on 24-tunnise jälgimise all

Kõik sai alguse juuli lõpus aset leidnud intsidendist, kui relvastatud motorollerimehed proovisid parasjasgu koos ringi sõitnud Özili ja Kolašinaci röövida.

"Tangiks" hüütav Kolasinac astus autost välja ja tormas röövlitele paljaste kätega kallale. Turvakaamera salvestisest on näha, kuidas pahalased seejärel ratta selga istuvad ja põgenevad. Veidi aja pärast haakisid pätid end uuesti auto sappa ning tagaajamine jätkus suurel kiirusel veel rohkem kui miili jagu, vahendab Daily Mail.

Jalgpallurid kihutasid Türgi restorani Golders Green Roadil, kus neid tuntakse ning sealsed töötajad aitasid neil varju leida. Džiip jäi tänavale, kuid röövlid sellele enam ligineda ei püüdnud.

Mängumehed vahejuhtumi käigus õnneks viga ei saanud. Lõppenud nädala reedel vahistati kaks meest kahtlustatuna mängijate ründamises.

Hiljuti kuulutas üks Põhja-Londonis paiknev ida-eurooplastest koosnev tänavajõuk, et Özili ja Kolašinaci keegi enam röövida ei tohi. Selle peale teatas aga üks teine jõuk, et nad kavatsevad mängijad röövida kõigest paljaks, mis neil vähegi on.

Nüüd ongi olukord läinud nii kaugele, et mängijad on palganud omale turvamehed, kes nende kodu ööpäevaringselt valvavad. Lisaks lendas Kolašinaci naine ähvarduste tõttu Saksamaale. Turvalisuse kaalutlustel jäid mõlemad mängijad eemale ka pühapäevasest Premier League'i avavooru kohtumisest Newcastle Unitediga. Arsenali klubi andis pressiteates teada, et loodavad mängijate võimalikult kiiret naasmist meeskonna juurde, ent peamine prioriteet on siiski mängijate ja nende lähedaste turvalisus.