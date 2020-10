Uskumatu algus! Eelmisel hooajal napilt Premier League'i püsima jäänud tiim jätkab täiseduga

Aston Villa sai eelmisel hooajal 35 punktiga 17. koha. Esiliigasse kukkunud Bournemouth ja Watford kogusid ainult ühe punkti vähem ehk 34 silma.

Sel hooajal on Aston Villa suutnud nelja kohtumisega koguda juba 12 silma ehk nelja matšiga on koos kolmandik eelmise hooaja punktidest.

Pühapäeva õhtul alistas Aston Villa võõrsil 1:0 Leicester City. Matši ainsa värava lõi Londoni Chelseast laenul olev Ross Barkley 90.+1. minutil.

Turniiritabelis on Aston Villa 12 punktiga teine. Ühe matši rohkem pidanud Everton on 13 silmaga liider. Võrreldes Aston Villaga ühe kohtumise rohkem pidanud Liverpool on 10 punktiga kolmas.

Standings provided by SofaScore LiveScore