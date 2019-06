Unitedi staarid soovivad, et Pogba lahkuks Manchesterist

Delfi Sport RUS

Paul Pogba. Foto: Martin Rickett, PA Wire/PA Images/Scanpix

Sel suvel on käinud suur tants ja trall Manchester Unitedi jalgpalliklubi tähtmängija Paul Pogba tuleviku ümber. Teda on peamiselt seostatud Madridi Reali ja Torino Juventusega. Ka Pogba ise on öelnud, et ta sooviks karjääris uut väljakutset.